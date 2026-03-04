Реклама

17:55, 4 марта 2026Силовые структуры

Российский пенсионер отдал подросткам 22 золотых слитка

В Волгограде задержали подростков, забравших у пенсионера 22 золотых слитка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kaizen Digital / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде задержали подростков, забравших у пенсионера 22 золотых слитка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в декабре 2025 года в полицию обратился 72-летний пенсионер с заявлением о хищении у него имущества на четыре миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчине позвонили аферисты и, представившись полицейскими, сообщили, что с его счета кто-то пытается перевести 700 тысяч рублей на финансирование недружественной страны. После этого они смогли выяснить, что у пенсионера дома хранятся 22 золотых слитка, которые они убедили отдать двум неизвестным, якобы для проверки их легального происхождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили курьеров мошенников и задержали одного из них в Ростовской области. Им оказался 16-летний школьник. Накануне также был задержан его 19-летний сообщник из Ставрополя за совершение аналогичных преступлений на территории края.

На допросе подросток признался, что по заданию куратора они приехали в Волгоградскую область и забрали у пострадавшего золотые слитки, после чего вернулись в Азов и спрятали их в схроне. За это им выплатили денежное вознаграждение. Они арестованы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пытавшаяся оформить государственную награду сыну российская пенсионерка потеряла шесть миллионов рублей.

