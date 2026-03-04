Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 4 марта 2026Силовые структуры

Пытавшаяся оформить госнаграду сыну российская пенсионерка потеряла шесть миллионов рублей

В Бурятии задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 6 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, к сотрудникам полиции обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонили якобы из военкомата и заявили о положенной ее сыну, участвовавшему в специальной военной операции (СВО), государственной награде. Под видом оформления документов злоумышленники выманили у пострадавшей личные данные, а затем рекомендовали обратиться в городскую администрацию.

Спустя некоторое время с пострадавшей снова связались мошенники и, представившись сотрудниками Центробанка, ФСБ и Роскомнадзора, сообщили, что ее данные попали аферистам, и они пытаются оформить на нее кредиты.

С целью сохранения сбережений пострадавшую убедили передать шесть миллионов рублей курьеру, который отвезет их в банк и положит на безопасный счет.

Сотрудники полиции установили и провели задержание курьера. Им оказался 31-летний житель Москвы, который по указанию вербовщиков передал похищенные средства неизвестному лицу.

Ранее сообщалось, что раскрыты миллионные махинации на реконструкции российского аэропорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    Конфликту Ирана и США предрекли долгое продолжение

    Одна из лучших авиакомпаний мира приостановила все рейсы из-за конфликта в Иране

    Катар объявил чрезвычайное положение

    Российского блогера захотели объявить в международный розыск

    Поклонская показала новый образ

    Госдуме предложили ввести еще один запрет для водителей

    У Индии возникла проблема с импортом российской нефти

    Российский депутат резко заболел после открытой на пару с пчеловодом фермы

    Последствия пересмотра бюджетного правила для России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok