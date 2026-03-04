Пытавшаяся оформить госнаграду сыну российская пенсионерка потеряла шесть миллионов рублей

В Бурятии задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 6 млн рублей

В Бурятии задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, к сотрудникам полиции обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонили якобы из военкомата и заявили о положенной ее сыну, участвовавшему в специальной военной операции (СВО), государственной награде. Под видом оформления документов злоумышленники выманили у пострадавшей личные данные, а затем рекомендовали обратиться в городскую администрацию.

Спустя некоторое время с пострадавшей снова связались мошенники и, представившись сотрудниками Центробанка, ФСБ и Роскомнадзора, сообщили, что ее данные попали аферистам, и они пытаются оформить на нее кредиты.

С целью сохранения сбережений пострадавшую убедили передать шесть миллионов рублей курьеру, который отвезет их в банк и положит на безопасный счет.

Сотрудники полиции установили и провели задержание курьера. Им оказался 31-летний житель Москвы, который по указанию вербовщиков передал похищенные средства неизвестному лицу.

Ранее сообщалось, что раскрыты миллионные махинации на реконструкции российского аэропорта.