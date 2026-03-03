Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:27, 3 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты миллионные махинации на реконструкции российского аэропорта

Дело о мошенничестве на 6 млн возбудили при реконструкции аэропорта Богашево
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

При реконструкции аэропорта Богашево в Томске выявили факт мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2022 год компания, которая занималась реконструкцией аэропорта в рамках госконтракта, незаконно получила больше шести миллионов рублей. Эти деньги якобы компенсировали существенный рост цен на строительные материалы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал главу компании «Виту проект» Сергея Архипова, подозреваемого в хищении 83,7 миллиона рублей у Росгвардии. В отношении него возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

    Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

    Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

    Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

    Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok