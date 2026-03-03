Раскрыты миллионные махинации на реконструкции российского аэропорта

Дело о мошенничестве на 6 млн возбудили при реконструкции аэропорта Богашево

При реконструкции аэропорта Богашево в Томске выявили факт мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2022 год компания, которая занималась реконструкцией аэропорта в рамках госконтракта, незаконно получила больше шести миллионов рублей. Эти деньги якобы компенсировали существенный рост цен на строительные материалы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал главу компании «Виту проект» Сергея Архипова, подозреваемого в хищении 83,7 миллиона рублей у Росгвардии. В отношении него возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.