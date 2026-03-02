Раскрыто решение для похитившего 83,7 миллиона рублей у Росгвардии главы «Виту проекта»

Суд арестовал главу «Виту проект» по подозрению в хищении 83,7 млн у Росгвардии

235-й гарнизонный военный суд арестовал главу компании «Виту проект» Сергея Архипова, подозреваемого в хищении 83,7 миллиона рублей у Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Архипов подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что деньги были похищены по госконтракту на обустройство военного городка.

По данным следствия, Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили госконтракт с Росгвардией, по которому их фирма была обустроить инженерную инфраструктуру и парково-складскую зону военного городка войсковой части за 374 миллиона рублей.

После получения аванса компания вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии решила похитить бюджетные деньги.