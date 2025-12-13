Желание обустроить военный городок для Росгвардии обернулось хищением

ТАСС: Почти 40 млн рублей похитили на обустройстве военного городка Росгвардии

Военные следователи расследуют уголовное дело о хищении почти 40 миллионов рублей из бюджета Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, 39,6 миллиона рублей были похищены по госконтракту на обустройство военного городка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие полагает, что гендиректор компании «Виту проект» Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили госконтракт с ведомством. Фирма должна была обустроить инженерную инфраструктуру и парково-складскую зону военного городка войсковой части за 374 миллиона рублей. В дальнейшем эта сумма выросла до 426 миллионов.

После получения аванса компания вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии решила похитить бюджетные деньги. Они сдали работы по объекту на 242 миллиона рублей, однако на деле заказчик принял только на 55 миллионов. Дальнейшие работы по контракту не велись, и ведомство расторгло его. Расследование продолжается.

