Российские ученые украли 20 миллионов рублей при испытании нового лекарства от рака

В Петербурге осудили ученых за кражу 20 млн руб. на испытании лекарства от рака

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд осудил троих ученых, похитивших 20 миллионов рублей при испытании нового лекарства от рака. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранты — Михаил Захаров, Владимир Виноградов и Владимир Криштопа. Кроме них в деле есть и четвертый фигурант —Александров Г.В. Сейчас он проживает за границей и находится в международном розыске. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Свою вину трое подсудимых признали и раскаялись. Они частично погасили причиненный ущерб.

Так, Захаров получил 5,5 года лишения свободы, а Виноградов и Криштоп — по четыре года. Все трое получили приговор условно, с испытательным сроком пять лет.

Как установил суд, ученые не провели требуемые эксперименты на животных и оформили подложные документы. Лабораторных крыс, предназначенных для участия в испытаниях препарата, отдали на передержку и заявили о неэффективности разработки. По факту, исследование лекарства не проводилось. На основе подложных документов было написано ложное заключение о неэффективности препарата, а выделенные для исследования 20 миллионов рублей — похищены.

