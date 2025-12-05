Похитившую миллионы экс-ректора российского вуза выпустили из-под стражи

В Пскове суд смягчил меру пресечения экс-ректору ПсковГУ Ильиной

В Пскове суд смягчил меру пресечения ректору Псковского государственного университета (ПсковГу) Наталье Ильиной, обвиняемой в хищении 10 миллионов рублей из бюджета. Об этом пишет ТАСС.

Содержание под стражей изменили на домашний арест. Об этом ходатайствовало следствие. Меру пресечения избрали до 3 февраля 2026 года. Во время заседания Ильина заявила, что у нее есть хроническое заболевание.

9 апреля Псковский городской суд отправил ректора в СИЗО на два месяца. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2021 год ректор Ильина фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.

Позднее несколько сотрудников ПсковГу заявили, что не раз делились частью зарплаты с Ильиной.