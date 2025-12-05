Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:40, 5 декабря 2025Силовые структуры

Похитившую миллионы экс-ректора российского вуза выпустили из-под стражи

В Пскове суд смягчил меру пресечения экс-ректору ПсковГУ Ильиной
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Пскове суд смягчил меру пресечения ректору Псковского государственного университета (ПсковГу) Наталье Ильиной, обвиняемой в хищении 10 миллионов рублей из бюджета. Об этом пишет ТАСС.

Содержание под стражей изменили на домашний арест. Об этом ходатайствовало следствие. Меру пресечения избрали до 3 февраля 2026 года. Во время заседания Ильина заявила, что у нее есть хроническое заболевание.

9 апреля Псковский городской суд отправил ректора в СИЗО на два месяца. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2021 год ректор Ильина фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.

Позднее несколько сотрудников ПсковГу заявили, что не раз делились частью зарплаты с Ильиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    На Западе похвалили Путина на фоне визита в Индию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok