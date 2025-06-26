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07:26, 26 июня 2025Силовые структуры

Сотрудники российского вуза делились зарплатой с тратящей миллионы на жизнь ректором

Сотрудники ПсковГУ заявили в суде, что отдавали часть зарплаты ректору Ильиной
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Несколько сотрудников Псковского государственного университета заявили в суде, что не раз делились частью зарплаты с Натальей Ильиной, занимавшей должность ректора вуза. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступившие в суде также сказали, что теперь опасаются за себя, так как Ильина имеет влиятельные связи.

Экс-ректора ПсковГУ задержали и взяли под стражу в апреле по делу о хищении 10 миллионов рублей. Ее обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранителей, Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила крупную сумму.

Сообщалось, что женщина жила в самом дорогом люксе города, на что потратила 14 миллионов. Большую часть времени Ильина находилась в Москве якобы в командировках, там она смогла купить две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. Ее дорогостоящие украшения попали на фото.

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