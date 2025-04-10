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08:00, 10 апреля 2025Силовые структуры

Похитившая миллионы ректор российского университета жила в самом дорогом люксе города

РИА: Арестованная ректор ПсковГУ Ильина жила в люксе самого дорогого отеля
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, которую арестовали по делу о хищении десяти миллионов бюджетных средств, дила в люксе одного из самых дорогих отелей города. Речь идет о гостинице «Двор Подзноева», где цена за такой номер начинается от 12 тысяч рублей в сутки, в стоимость входит посещение СПА-комплекса, узнало РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

Также известно, что большую часть времени Ильина находилась в Москве якобы в командировках, там она смогла купить две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей.

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