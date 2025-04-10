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19:00, 10 апреля 2025Силовые структуры

МВД России показало драгоценности похитившей миллионы рублей ректора университета

МВД показало фото часов и украшений, изъятых у ректора ПсковГУ Ильиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Похитившая миллионы ректор российского университета жила в самом дорогом люксе города

Фото: УМВД России по Псковской области

Появились фотографии драгоценностей, изъятых у похитившей миллионы рублей ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Кадры «Ленте.ру» предоставили в управлении МВД России по Псковской области.

На снимках видны части брендовых вещей, часов и дорогих ювелирных украшений.

Ранее суд отправил Ильину в СИЗО на два месяца. Ей вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год ректор ПсковГУ фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.

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