МВД России показало драгоценности похитившей миллионы рублей ректора университета

Появились фотографии драгоценностей, изъятых у похитившей миллионы рублей ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Кадры «Ленте.ру» предоставили в управлении МВД России по Псковской области.
На снимках видны части брендовых вещей, часов и дорогих ювелирных украшений.
Ранее суд отправил Ильину в СИЗО на два месяца. Ей вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год ректор ПсковГУ фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность доцента. В итоге за четыре года она смогла похитить из бюджета университета более десяти миллионов рублей в качестве зарплат и иных выплат несуществующему сотруднику.