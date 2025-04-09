Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:31, 9 апреля 2025Силовые структуры

Стало известно о похищенных ректором ПсковГУ миллионах

Ректора ПсковГУ Ильину взяли под стражу за возможное хищение ₽10 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Наталья Ильина

Наталья Ильина. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ректор Псковского государственного университета (Псков ГУ) Наталья Ильина, которую суд в среду, 9 апреля, арестовал по делу о мошенничестве, взяла на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Псковской области в Telegram-канале.

Отмечается, что Ильина арестована на два месяца.

По данным прокуратуры, Ильина имеет статус обвиняемой по части 4 статьи №159 УК РФ («Мошенничество») о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу Нижегородского института управления — филиала РАНХиГСАлександра Парамонова. Его подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    У берегов Европы заметили 50-метрового хищника с опасным ядом

    Беспилотник сбили в Подмосковье

    Трамп объяснил приостановку действия пошлин беспокойством людей

    Трамп допустил встречу с Путиным в будущем

    Названы особенности последнего пилотируемого истребителя ВМС США

    Военкор сообщил о продолжающемся пожаре в Харькове

    Раскрыты дата и место прощания с Пашей Техником

    15 лет назад под Смоленском разбился самолет президента Польши. Как пьяный генерал сгубил 96 человек и почему в этом винят Россию?

    Трамп назвал Си Цзиньпина другом на фоне повышения пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше