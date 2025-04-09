Стало известно о похищенных ректором ПсковГУ миллионах

Ректора ПсковГУ Ильину взяли под стражу за возможное хищение ₽10 млн

Ректор Псковского государственного университета (Псков ГУ) Наталья Ильина, которую суд в среду, 9 апреля, арестовал по делу о мошенничестве, взяла на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Псковской области в Telegram-канале.

Отмечается, что Ильина арестована на два месяца.

По данным прокуратуры, Ильина имеет статус обвиняемой по части 4 статьи №159 УК РФ («Мошенничество») о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде правоохранители задержали главу Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александра Парамонова. Его подозревают в получении взяток за «мертвые души» в учебном заведении.