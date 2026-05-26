Путин рассказал об отношениях с лидером одной страны

22:20, 26 мая 2026Россия

Путин назвал дружескими свои отношения с президентом Казахстана Токаевым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в статье для газеты «Казахстанская правда» рассказал о своих отношениях с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Полная версия статьи опубликована на сайте Кремля.

«У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», — написал российский лидер. Он подчеркнул, что их беседы всегда проходят в доверительной атмосфере, и оба лидера нацелены на результат.

По словам Путина, главной целью взаимодействия президентов является наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях.

Статья российского президента «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» опубликована в преддверии визита Путина в республику.

В середине мая Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы по телефону.

