Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы по телефону

Президент России Путин и его коллега Токаев обсудили подготовку визита в Астану

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его коллега, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обсудили актуальные вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле отметили, что лидеры стран провели беседу по телефону. Они поговорили о подготовке предстоящего визита Владимира Путина в Астану, а также о заседании Высшего Евразийского экономического совета, который будет проведен там.

Ранее стало известно, что Казахстан и Турция подписали соглашение о совместном производстве дронов. Документ скрепили подписями представители межведомственных структур после встречи лидеров стран Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.