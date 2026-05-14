Бывший СССР
15:02, 14 мая 2026

Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

Казахстан и Турция подписали соглашение о совместном производстве дронов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Казахстан и Турция подписали соглашение о совместном производстве дронов. Документ скрепили подписью представители межведомственных структур после встречи лидеров стран — Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

«Члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами. (...) Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов "АНКА"», — говорится в пресс-релизе. Пункты документа не раскрываются.

Дроны «АНКА» производятся государственной компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ). Их основной задачей является ведение круглосуточной разведки, наблюдение и нанесение ударов по наземным целям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой в рамках инициативы Drone Deal. Аналогичное подписание документа запланировано и с Латвией.

