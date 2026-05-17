13:08, 17 мая 2026

Французский журналист назвал Сафонова посмешищем

Владислав Уткин
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский журналист Даниэль Риоло назвал российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова посмешищем. Его слова приводит RMC.

«Сафонов? Действительно, после постоянных разговоров типа: "Кто этот парень, он просто посмешище". Когда он пришел, мы недоумевали, зачем его вообще взяли и почему он так дорого обошелся», — сказал Риоло.

Также журналист описал свои впечатления от одного из матчей Лиги чемпионов с участием Сафонова. «Когда он впервые вышел на поле против «Баварии», это было ужасно. И тут мы подумали: "Значит, он запасной…" А сегодня — что удивительно, у него очень стройное телосложение, а вратари обычно довольно внушительны — он явно эффективен», — отметил Риоло.

Ранее Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей, в которых пропустил 25 мячей. В двенадцати играх Сафонов не пропустил ни одного гола.

