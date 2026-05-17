Французский журналист назвал Сафонова посмешищем

Французский журналист назвал российского вратаря ПСЖ Сафонова посмешищем

Французский журналист Даниэль Риоло назвал российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова посмешищем. Его слова приводит RMC.

«Сафонов? Действительно, после постоянных разговоров типа: "Кто этот парень, он просто посмешище". Когда он пришел, мы недоумевали, зачем его вообще взяли и почему он так дорого обошелся», — сказал Риоло.

Также журналист описал свои впечатления от одного из матчей Лиги чемпионов с участием Сафонова. «Когда он впервые вышел на поле против «Баварии», это было ужасно. И тут мы подумали: "Значит, он запасной…" А сегодня — что удивительно, у него очень стройное телосложение, а вратари обычно довольно внушительны — он явно эффективен», — отметил Риоло.

Ранее Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей, в которых пропустил 25 мячей. В двенадцати играх Сафонов не пропустил ни одного гола.