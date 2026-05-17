На границе с Россией подняли в воздух истребители

На юго-востоке Финляндии подняли в воздух истребители Hornet. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По данным телерадиокомпании, истребители были подняты в воздух на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве страны, граничащей с Россией. Тревогу подняли в приграничных районах Латвии.

«В воскресенье истребители Hornet были замечены в юго-восточной Финляндии и в регионе Пирканмаа. Силы обороны подтвердили Yle, что меры по контролю были усилены», — сказано в сообщении.

Утром в воскресенье национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство страны.

14 мая Вооруженные силы (ВС) Польши подняли в небо истребители из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские Военно-воздушные силы осуществили перехват Ил-20, который находился в международной зоне.