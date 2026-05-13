В одной стране подняли истребители из-за российского Ил-20

Вооруженные силы Польши подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Вооруженные силы (ВС) Польши подняли в небо истребители из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети Х.

Косиняк-Камыш утверждает, что польские Военно-воздушные силы осуществили перехват Ил-20, который находился в международной зоне.

«Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других воздушных судов. Каждая провокация такого рода будет встречена немедленным ответом наших пилотов», — написал Косиняк-Камыш.

До этого сообщалось о том, что польские военные подняли в воздух авиацию на фоне ударов российских войск по объектам на Украине.

Командование утверждало, что данные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны.