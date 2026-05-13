Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 14 мая 2026Мир

В одной стране подняли истребители из-за российского Ил-20

Вооруженные силы Польши подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: SERGEY PIVOVAROV / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Польши подняли в небо истребители из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Об этом сообщил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети Х.

Косиняк-Камыш утверждает, что польские Военно-воздушные силы осуществили перехват Ил-20, который находился в международной зоне.

«Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других воздушных судов. Каждая провокация такого рода будет встречена немедленным ответом наших пилотов», — написал Косиняк-Камыш.

До этого сообщалось о том, что польские военные подняли в воздух авиацию на фоне ударов российских войск по объектам на Украине.

Командование утверждало, что данные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

    Певица Кеша с голой грудью анонсировала новый трек

    Уролог высказался о возрасте пика мужской сексуальности

    Норвегия занялась планированием переговоров с Россией

    Известному российскому актеру понадобилась срочная помощь врачей

    Ури Геллер заявил о прибытии инопланетян для раскрытия тайных способностей у людей

    Названо необходимое количество шагов в день для удержания веса после похудения

    Зеленский обвинил Россию в попытке насолить Трампу

    Рейс известного американского экономиста не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok