Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 13 мая 2026Мир

Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине

Польша подняла дежурные истребители и вертолеты из-за ударов РФ по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Gazeta / Cezary Aszkielowicz / Reuters

Польские военные подняли в воздух авиацию на фоне ударов российских войск по объектам на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в соцсети X.

«В операции участвуют дежурные истребители и вертолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — сказано в публикации.

В сообщении командования говорится, что действия польских военных носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска ударили по объектам энергетики на Украине. По данным оборонного ведомства, ВС России также нанесли поражение местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам с боеприпасами, пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    В Сербии заявили о недовольстве венгерским предложением по выкупу российской доли в NIS

    Россиян предостерегли от опасной привычки в ванной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok