Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине

Польша подняла дежурные истребители и вертолеты из-за ударов РФ по Украине

Польские военные подняли в воздух авиацию на фоне ударов российских войск по объектам на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в соцсети X.

«В операции участвуют дежурные истребители и вертолеты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — сказано в публикации.

В сообщении командования говорится, что действия польских военных носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска ударили по объектам энергетики на Украине. По данным оборонного ведомства, ВС России также нанесли поражение местам сборки, хранения и запуска БПЛА, складам с боеприпасами, пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.