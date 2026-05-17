Минобороны РФ раскрыло количество сбитых беспилотников за сутки

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили 1045 БПЛА и две ракеты ВСУ

Средства ПВО за сутки сбили 1045 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Количество сбитых беспилотников самолетного типа раскрыли в сводке Министерства обороны РФ.

В числе уничтоженных оказались и две ракеты: «Нептун-МД» и «Фламинго». Также силами Черноморского флота были ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности массированной атаки ВСУ на регионы. Беспилотники уничтожили в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тверской, Орловской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Воронежской, Брянской, Тульской и Курской областях.

