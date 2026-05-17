Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 17 мая 2026Россия

Минобороны РФ раскрыло количество сбитых беспилотников за сутки

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили 1045 БПЛА и две ракеты ВСУ
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Средства ПВО за сутки сбили 1045 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Количество сбитых беспилотников самолетного типа раскрыли в сводке Министерства обороны РФ.

В числе уничтоженных оказались и две ракеты: «Нептун-МД» и «Фламинго». Также силами Черноморского флота были ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности массированной атаки ВСУ на регионы. Беспилотники уничтожили в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тверской, Орловской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Воронежской, Брянской, Тульской и Курской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России сделал заявление о массированной атаке Украины на Подмосковье

    США и Израиль предостерегли от возобновления атак по Ирану

    Москвичей предупредили о грозе и граде

    Санду раскритиковала указ Путина о жителях Приднестровья

    Французский журналист назвал Сафонова посмешищем

    Минобороны РФ раскрыло количество сбитых беспилотников за сутки

    Июльский зной обрушится на Москву раньше времени

    На границе с Россией подняли в воздух истребители

    В России оценили идею ставить камеры на железнодорожных переездах

    У известной российской блогерши нашли многомиллионные долги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok