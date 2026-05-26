Курорты Краснодарского края затопило после мощного ливня

Курорты Джубгу и Архипо-Осиповку в Краснодарском крае затопило из-за ливня

Несколько курортов Краснодарского края во вторник, 26 мая, затопило после мощного ливня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, река Тешебс вышла из берегов из-за сильных осадков. В результате в Архипо-Осиповке залило водой трансформаторную станцию, автомобили на парковках наполовину ушли под воду, а два дома подтопило. В связи с произошедшим в селе объявили локальный режим ЧС. Помимо этого, в Джубге обрушилась набережная, а в бухте Инал после ливня с ураганным ветром были повреждены торговые павильоны. Разрушения затронули и территорию местного пляжа.

Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихийного бедствия. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что село в Чечне оказалось на грани затопления из-за размыва дамбы.