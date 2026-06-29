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22:10, 29 июня 2026Бывший СССР

Попыткам Киева столкнуть НАТО с Россией нашли объяснение

Захарова: Киев наращивает попытки столкнуть НАТО с Россией, чтобы спасти свое положение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, Киев идет на такие шаги, чтобы спасти свое отчаянное положение. При этом, отметила дипломат, стратеги Североатлантического альянса игнорируют опасность и деструктивные последствия эскалации конфликта.

Также Захарова предупредила, что Украина и НАТО планируют разработать оружие для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз. О подготовке к созданию такого оружия свидетельствует информация, опубликованная на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, включая представительство альянса на Украине.

Ранее издание Corriere della Sera со ссылкой на источники в НАТО раскрыло, что Североатлантический альянс на июльском саммите в Анкаре намерен выделить Украине 10-12 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, что в четыре раза меньше, чем на предыдущих двух встречах.

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