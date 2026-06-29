Украину и НАТО уличили в планах создать оружие для поражения авиабаз России

Захарова: Украина и НАТО готовятся к созданию оружия для поражения российских авиабаз

Украина и НАТО планируют разработать оружие для массированного поражения российский аэродромов и авиабаз. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идет в том числе об объектах, расположенных в глубине страны. «Ставится цель стратегического порядка: обеспечение "устойчивого воспрещения операций, осуществляемых врагом с аэродромов", с тем чтобы добиться "фундаментального подрыва проводимой противником военно-воздушной кампании"», — указала Захарова.

Как пояснила дипломат, о подготовке к созданию такого оружия свидетельствует информация, опубликованная на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, включая представительство альянса на Украине, касающаяся запуска нового тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий, ведущихся Киевом против России.

По ее словам, безрассудные действия НАТО и Украины дают российским военным основания усилить внимание к предприятиям, производящим оружие, используемое против России.

Ранее Захарова назвала главное препятствие на пути к миру на Украине.