Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу

Мостовой назвал Францию претендентом номер один на победу в чемпионате мира по футболу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Советский спорт».

Бывший спортсмен назвал фаворитом сборную Франции. «Французы обязаны обыгрывать [Нидерланды] и проходить дальше. Ожидаю счет 2:0. Сейчас в плей-офф каждая игра будет на вес золота», — посчитал он.

Ранее букмекеры назвали самый вероятный счет в матче 1/16 финала чемпионата мира между сборными Франции и Швеции. Среди вариантов с наибольшей вероятностью — победы команды Дидье Дешама: 2:0 (коэффициент 6,00), 3:0 (6,80) и 1:0 (7,40).

Матч между сборными Франции и Швеции пройдет 1 июля на арене MetLife Stadium в Ист‑Рутерфорде. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.