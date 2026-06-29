Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:01, 29 июня 2026Спорт

Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу

Мостовой назвал Францию претендентом номер один на победу в чемпионате мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Советский спорт».

Бывший спортсмен назвал фаворитом сборную Франции. «Французы обязаны обыгрывать [Нидерланды] и проходить дальше. Ожидаю счет 2:0. Сейчас в плей-офф каждая игра будет на вес золота», — посчитал он.

Ранее букмекеры назвали самый вероятный счет в матче 1/16 финала чемпионата мира между сборными Франции и Швеции. Среди вариантов с наибольшей вероятностью — победы команды Дидье Дешама: 2:0 (коэффициент 6,00), 3:0 (6,80) и 1:0 (7,40).

Матч между сборными Франции и Швеции пройдет 1 июля на арене MetLife Stadium в Ист‑Рутерфорде. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попыткам Киева столкнуть НАТО с Россией нашли объяснение

    На Украине мобилизовали отца-одиночку

    Назван предпочтительный для России способ достижения целей СВО

    Украина начала переговоры о лицензии на производство дальнобойных ракет

    Москвичам предсказали появление «клубничной луны»

    Европу предупредили о «срыве Зеленского с поводка»

    Мошенница лишила двух инвалидов жилья и поплатилась

    В России прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    Китай выступил с призывом к России и Украине

    Мостовой назвал претендента номер один на победу в чемпионате мира по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok