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18:34, 29 июня 2026Спорт

Назван самый вероятный счет в матче чемпионата мира между Францией и Швецией

Аналитики назвали сборную Франции фаворитом матча чемпионата мира против Швеции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Sellers / Sportsphoto / Allstar via Getty Images

Букмекеры назвали самый вероятный счет в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Швеции. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры назвали французов явными фаворитами встречи. По оценке аналитиков, коэффициенты на исход матча выглядят так: победа Франции — 1,26, ничья — 6,00, победа Швеции — 11,00.

Букмекеры также назвали самые вероятные счета по итогам основного времени. Среди вариантов с наибольшей вероятностью — победы команды Дидье Дешама: 2:0 (коэффициент 6,00), 3:0 (6,80) и 1:0 (7,40).

Матч между сборными Франции и Швеции пройдет 1 июля на арене MetLife Stadium в Ист‑Рутерфорде. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

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