Путин сообщил президенту Финляндии о приостановленных Киевом переговорах

Путин сообщил президенту Финляндии, что Киев фактически приостановил переговоры с РФ

Киев фактически приостановил переговорный процесс между российскими и украинскими представителями. Об этом президент России Владимир Путин заявил финскому коллеге Саули Ниинисте, передает ТАСС.

По его словам, украинские власти не проявляют заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран созвонились. Ниинисте в ходе телефонного разговора рассказал о намерении его страны вступить в НАТО. По его словам, соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

По данным канцелярии президента Финляндии, телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе финской стороны.