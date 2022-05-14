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Путин сообщил президенту Финляндии о приостановленных Киевом переговорах

Путин сообщил президенту Финляндии, что Киев фактически приостановил переговоры с РФ

Фото: Globallookpress.com

Киев фактически приостановил переговорный процесс между российскими и украинскими представителями. Об этом президент России Владимир Путин заявил финскому коллеге Саули Ниинисте, передает ТАСС.

По его словам, украинские власти не проявляют заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран созвонились. Ниинисте в ходе телефонного разговора рассказал о намерении его страны вступить в НАТО. По его словам, соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

По данным канцелярии президента Финляндии, телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе финской стороны.

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Варвара Кошечкина
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