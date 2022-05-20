В России допустили возобновление переговоров с Украиной

Депутат Госдумы Слуцкий не исключил возобновления переговоров России с Украиной

Россия может возобновить переговоры с Украиной. Это допустил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, все зависит от того, кто принимает участие в переговорах со стороны Киева. Зачастую представители украинской стороны после достижения договоренностей «откатывают назад», добавил Слуцкий.

Ранее он назвал причину стагнации в российско-украинских переговорах. По словам депутата Госдумы, переговоры России и Украины, которые начались по просьбе Киева, сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США. Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах», уточнил Слуцкий.

В апреле в Кремле отмечали, что динамика переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине оставляет желать лучшего. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций прошла во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.