В Кремле дали прогноз продолжительности кризиса вокруг Украины

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что кризис вокруг Украины будет длительным

Продолжительность кризиса вокруг Украины будет длительной. С таким прогнозом выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 21 июня.

Он добавил, что Россия больше никогда не станет доверять Западу.

Песков также заявил, что Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию бывшей советской республики.