Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле дали прогноз продолжительности кризиса вокруг Украины

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что кризис вокруг Украины будет длительным

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Продолжительность кризиса вокруг Украины будет длительной. С таким прогнозом выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 21 июня.

Он добавил, что Россия больше никогда не станет доверять Западу.

Песков также заявил, что Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию бывшей советской республики.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Путин рассказал о «череде испытаний» России
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Госдума легализовала параллельный импорт в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.