В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

«Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной в одной из стран Запада

Высокопоставленный источник «Известий» заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории Венгрии или другой западной страны. Важным условием для переговоров Москва называет готовность Запада и Украины к конструктивному разговору.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — отметил собеседник издания.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что на данный момент Киев стремится следовать указанию Запада воевать до последнего украинца. По его словам, сейчас Киев «практически не субъектен», из-за чего запретил себе вести переговоры с Москвой. Запад, в свою очередь, фактически обеспечивает продолжение конфликта и не демонстрирует стремления к диалогу.

Венгрия готова принять у себя переговоры России и Украины

О готовности принять у себя переговоры России у Украины в октябре заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что примет обе стороны без раздумий, если получит такой запрос. По словам Сийярто, через несколько дней после начала кризиса он разговаривал и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и с руководителем администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения — непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений Петер Сийярто министр иностранных дел Венргии

Фото: John Thys / Reuters

Еще одна страна Евросоюза выступила за перемирие на Украине и начало переговоров с Россией

В ноябре от лица Словакии глава МИД страны Юрай Бланар заявил, что лучшим решением по ситуации на Украине станет перемирие и начало переговоров о мире с Россией.

Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее — скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения Юрай Бланар глава МИД Словакии

Бланар отметил, что ситуация на Украине порождает усталость всего мира от этого конфликта, у которого, по его мнению, нет военного решения. Он добавил, что конфликт не двигается ни в какую из сторон.

На Западе Зеленского подталкивают к переговорам

В декабре Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что давления касательно переговоров о мирном соглашении с РФ пока не чувствует.

Кроме того, он отметил, что с наступлением зимы российско-украинский конфликт вступил в новую фазу. По его мнению, холодное время года осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое, как уточнил президент Украины, не принесло желаемых результатов.

При этом еще в ноябре Зеленский полностью исключал идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины.

На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет Владимир Зеленский президент Украины

Он отмечал, что Москва не стремится к окончанию конфликта, из-за чего говорить о заключении мира любой ценой не получится.

В Москве озвучили требования к переговорам с Киевом, выдвигаемые в 2022 году

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что во время переговоров с Украиной в 2022 году Москва руководствовалась защитой Донбасса. Кроме того, Россия ставила еще несколько условий для заключения мира. Среди них — требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО, которое было очень важным.

«Помимо этого, в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса», — заявил Мединский.

Ukrainian servicemen stand next to a 2S1 Gvozdika self-propelled howitzer during fire toward Russian troops, amid Russia's attack on Ukraine, at a position on a front line in Zaporizhzhia region, Ukraine November 15, 2023.

Также в договоре был прописан ряд гуманитарных требований.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих, но в итоге переговоры были заморожены.