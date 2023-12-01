Зеленский услышал голоса в пользу переговоров с Россией

Зеленский: на Западе слышны голоса в пользу переговоров с РФ, но нет давления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией. Об этом этом он высказался в интервью агентству Associated Press (AP).

Украинский лидер отметил, что «некоторые голоса всегда слышны», однако он пока не чувствует давления на Киев касательно переговоров о мирном соглашении с РФ.

В интервью Зеленский также заявил, что наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Он высказал ожидание, что холодное время года осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое, по его словам, не принесло желаемых результатов.