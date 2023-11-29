Страна ЕС выступила за перемирие на Украине и начало переговоров с Россией

Глава МИД Бланар: Словакия выступает за перемирие на Украине и старт переговоров

Лучшим решением по ситуации на Украине станет перемирие и начало переговоров о мире. С таким заявлением выступил от лица Словакии глава МИД страны Юрай Бланар, аргументируя это тем, что в конфликте нет никакого прогресса, при этом обе его стороны теряют людей, передает hlavnespravy.sk.

«Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее — скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения», — сказал Бланар, добавив, что даже многолетние переговоры являются лучшей альтернативой лишению жизни людей.

По мнению главы словацкого МИД, для ситуации на Украине не существует военного решения, поэтому в ней нет никакого прогресса, что порождает усталость всего мира от этого конфликта.

«Конфликт не двигается ни вперед, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие (Украине — прим. «Ленты.ру»), но чувствуется эта усталость», — объяснил Юрай Бланар.

Ранее Чехию и Словакию включили в список стран, готовых отказаться от поддержки Украины. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, у властей этих государств закончились и терпение, и физические ресурсы для помощи Киеву.