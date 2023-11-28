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13:23, 28 ноября 2023Мир

Названы готовые отказаться от поддержки Украины страны

Политолог Журавлев: у Венгрии и Словакии закончилось ресурсы для поддержки ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

У большинства западных стран уже заканчиваются ресурсы для поддержки Украины. В первую очередь отказаться от военной поддержки страны могут Венгрия и Словакия. Терпение постепенно заканчивается у Польши. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Европейские страны и раньше не были полны больших мечтаний об Украине. Немцев, по большому счету, заставили включиться в эту поддержку, указав на то, что Россия якобы напала на Украину, [а ваш моральный долг противостоять агрессорам]. Сейчас отказаться от помощи Вооруженным силам Украины хотели бы все, но Европа оказалась слишком сильно привязана к Штатам. Американцы же, в свою очередь, еще не до конца определились с тем, что делать с украинским конфликтом», — сказал Журавлев.

Тем не менее у многих стран, по его словам, уже заканчиваются физические ресурсы для продолжения помощи. В частности, отметил политолог, речь идет о Венгрии и Словакии.

«Ресурсы закончились почти у всех. Может, у немцев что-то осталось, и то они танки у Южной Кореи покупали. Терпение уже закончилось у Венгрии и Словакии. Постепенно заканчивается у Польши. Там вообще ситуация изначально держалась на том, что ненависть к России была сильнее ненависти к Украине, но теперь даже в этом уверенности нет», — считает политолог.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что нынешних поставок боеприпасов недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные военные действия. Чешский лидер добавил, что даже в поддерживающих Украину странах растет неуверенность.

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