Президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Западом Украины

Президент Чехии Петр Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами. Такое признание сделал президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные военные действия. Чешский лидер добавил, что даже в поддерживающих Украину странах растет неуверенность. Это приведет к тому, что разочарование среди украинцев будет расти.

Павел подчеркнул, что подобная неопределенность с поставками лишь мешает военному планированию в Киеве. Он также выразил мнение, что текущий год имеет «решающее значение для создания основы для успеха», а 2024 год будет более сложным.

Ранее Петр Павел признал, что контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось.