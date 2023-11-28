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03:29, 28 ноября 2023Мир

Президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Западом Украины

Президент Чехии Петр Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Фото: David W Cerny / Reuters

Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами. Такое признание сделал президент Чехии Петр Павел в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные военные действия. Чешский лидер добавил, что даже в поддерживающих Украину странах растет неуверенность. Это приведет к тому, что разочарование среди украинцев будет расти.

Павел подчеркнул, что подобная неопределенность с поставками лишь мешает военному планированию в Киеве. Он также выразил мнение, что текущий год имеет «решающее значение для создания основы для успеха», а 2024 год будет более сложным.

Ранее Петр Павел признал, что контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось.

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      Марина Совина
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