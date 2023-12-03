«Не позволим врагам разделить или ослабить нас» Глава Пентагона заявил, что США не допустят победы России на Украине

Глава Пентагона Остин: США не позволят России победить в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России и ее президенту Владимиру Путину одержать победу в конфликте на Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву военную помощь, при этом поддерживая и Израиль.

Мы не позволим ХАМАС или Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас Ллойд Остин глава Пентагона

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, что нехватка оружия и задержка с его отправкой, а также недооценка военных возможностей России и ее оборонного потенциала можно назвать причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен выразил мнение, что Вашингтон согласится на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева.

Профессор Чикагского университета, Джон Миршаймер заявил, что США могут вынудить Украину начать мирные переговоры, так как вследствие конфликта Израиля и ХАМАС страны Запада снизили интерес к украинской повестке.

Остин назвал США самой могущественной страной

Остин отметил, что США могут помогать одновременно Украине и Израилю, выполняя обязательства перед союзниками.

США — самая могущественная страна на Земле. Мы можем выполнять несколько задач одновременно Ллойд Остин глава Пентагона

Глава Пентагона назвал специальную военную операцию России вызовом для стран НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка».

Остин подчеркнул, что исход конфликта на десятилетия вперед определит глобальную безопасность, поэтому Соединенные Штаты не могут позволить себе остаться в стороне.

Ранее журнал American Conservative допустил, что Украина рискует остаться без дополнительной помощи со стороны США, если ее финансирование будет рассматриваться отдельно от поддержки Израиля.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву, однако средства уже кончаются. Она выразила надежду на скорейшее утверждение законодателями запроса президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю.

Конгресс США намерен решить этот вопрос до конца года. Как считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон, выделение дополнительной помощи Украине и Израилю может быть согласовано до католического Рождества.

США нарастили производство снарядов из-за нужд Украины

США вполовину нарастили производство снарядов из-за нужд Украины, поскольку их высокое расходование на поле боя продемонстрировало подобную необходимость, заявил глава Пентагона.

Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство. Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50 процентов больше средств в производство боеприпасов Ллойд Остин глава Пентагона

Остин добавил, что за время президентства Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в США выросло в четыре раза.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты перенесли сроки поставки Украине снарядов GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 160 километров, на 2024 год.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США продолжат поставлять Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения.

США проводят крупнейшую модернизацию оборонной промышленности за последние 40 лет

Остин сообщил, что Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию промышленной базы за последние десятилетия.

Мы начали то, что армия называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет Ллойд Остин глава Пентагона

По словам шефа Пентагона, Вашингтон выделит на эти цели 50 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных средств, запрошенных администрацией Джо Байдена.

Он также указал, что модернизация оборонной промышленности позволит создать и поддерживать десятки тысяч рабочих мест более чем в 30 штатах.

