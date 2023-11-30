В США допустили давление на Украину в вопросе переговоров

Профессор Миршаймер: США могут вынудить Украину начать мирные переговоры

США могут вынудить Украину начать мирные переговоры, так как вследствие конфликта Израиля и ХАМАС страны Запада снизили интерес к украинской повестке. Об этом заявил профессор Чикагского университета, Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец. На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня», — рассказал профессор.

Он также отметил, что США стали менее заинтересованы в поддержке боевых действий на Украине. По мнению Миршаймера, Украина столкнется со снижением поставок вооружений, что скажется на обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Миршаймер заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования ситуации.