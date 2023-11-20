Политолог Миршаймер: США нужно убрать, чтобы Путин и Зеленский начали переговоры

США не должны вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования ситуации. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер YouTube-каналу Lex Fridman.

«Вам необходимо убрать американцев. И тогда, я думаю, если у вас останутся Зеленский и Путин, то у вас еще есть небольшой шанс», — сказал он.

По мнению политолога, вмешательство США и Великобритании не оказало положительного эффекта в установлении диалога между Москвой и Киевом. Напротив, считает Миршаймер, они препятствуют достижению договоренностей Россией и Украиной.

Так, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал самым глупым решение Джо Байдена по Украине провоцировать конфликт с Россией. По мнению военного из США, в ходе конфликта потери Киева достигли сотни тысяч солдат.

Ранее Зеленский усомнился в быстром окончании украинского конфликта. На встрече в Киеве с журналистами он отметил, что конфликт завершится «не так быстро, как нам хотелось бы». В связи с этим украинцы не имеют права опускать руки и не сделают этого, добавил украинский лидер.

