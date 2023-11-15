В США назвали самое глупое решение Байдена по Украине
Полковник Макгрегор: глупость Байдена грозит уничтожением украинской нацииСюжетВойна Израиля с ХАМАС
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, какое решение Джо Байдена по Украине считает наиболее необдуманным. Об этом он написал в социальной сети X.
Макгрегор назвал самым глупым решением Байдена по Украине начало конфликта. «Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», — отметил он. По мнению военного из США, в ходе конфликта потери Киева достигли сотни тысяч солдат.
Ранее Макгрегор заявил об окончании конфликта на Украине. «Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — отметил он.
До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля без средств для Украины.