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05:32, 15 ноября 2023Мир

В США назвали самое глупое решение Байдена по Украине

Полковник Макгрегор: глупость Байдена грозит уничтожением украинской нации
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, какое решение Джо Байдена по Украине считает наиболее необдуманным. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор назвал самым глупым решением Байдена по Украине начало конфликта. «Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», — отметил он. По мнению военного из США, в ходе конфликта потери Киева достигли сотни тысяч солдат.

Ранее Макгрегор заявил об окончании конфликта на Украине. «Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — отметил он.

До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля без средств для Украины.

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