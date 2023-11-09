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20:35, 9 ноября 2023Мир

Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

Байден отвергнет проект о финансовой помощи для Израиля без средств для Украины

Фото: Saquan Stimpson / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля без средств для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.

По ее словам, пока сложно прогнозировать, каким именно выйдет законопроект. «Но я думаю, что мы не оставили никаких неопределенностей в отношении нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. (...) Поэтому мы заявили, что не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», — высказалась представительница Белого дома.

Американский вице-президент Камала Харрис рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств как для помощи Израилю, так и для Украины.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что законодатели намерены рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине отдельно от обсуждения помощи Израилю. По его словам, вопрос о дальнейшей помощи Киеву требует консенсуса, которого пока достичь не удалось.

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      Варвара Кошечкина
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