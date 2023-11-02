В Палате представителей США высказались об обсуждении помощи Украине

Джонсон: Палата представителей должна обсудить вопрос о помощи Украине отдельно

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что законодатели намерены рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине отдельно от обсуждения помощи Израилю, сообщает Fox News Business.

«Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно (от других запросов — прим. «Ленты.ру»), чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию», — заявил он.

По его словам, вопрос о дальнейшей помощи Киеву требует консенсуса, которого пока не удалось достичь.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал действия США на Украине. Он заявил о провале политики США на Украине и подчеркнул, что никакого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.