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23:47, 2 ноября 2023Мир

В Палате представителей США высказались об обсуждении помощи Украине

Джонсон: Палата представителей должна обсудить вопрос о помощи Украине отдельно
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Leah Millis / Reuters

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что законодатели намерены рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине отдельно от обсуждения помощи Израилю, сообщает Fox News Business.

«Мы рассмотрим Украину и проблемы границы одним пакетом, вероятно. Мы будем делать это отдельно (от других запросов — прим. «Ленты.ру»), чтобы мы смогли провести углубленные дебаты и дискуссию», — заявил он.

По его словам, вопрос о дальнейшей помощи Киеву требует консенсуса, которого пока не удалось достичь.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал действия США на Украине. Он заявил о провале политики США на Украине и подчеркнул, что никакого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

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      Марина Совина
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