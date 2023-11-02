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23:29, 2 ноября 2023Мир

Российский посол заявил о провале США на Украине

Посол РФ Антонов заявил о провале политики США на Украине и контрнаступлении ВСУ
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала прокомментировал действия США на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Посол заявил о провале политики США на Украине и подчеркнул, что никакого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

«Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения», — подчеркнул он.

Антонов и ранее критиковал поставки оружия США Украине. По его мнению, помощь Вашингтона Киеву находится за гранью морали и здравого смысла. Дипломат добавил, что действия Соединенных Штатов «обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями».

3 ноября США объявят о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов. Предполагается, что в него войдут средства борьбы с беспилотниками.

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      Марина Совина
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