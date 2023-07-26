Посол России раскритиковал поставки оружия США Украине

Посол России Антонов: продолжение поставок оружия США Украине находится за гранью морали

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок американского оружия Украине находится за гранью морали и здравого смысла. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, действия Соединенных Штатов «обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями».

Антонов также обвинил Вашингтон в спонсировании «террористических планов» украинской стороны, к которым он, в частности, отнес атаки на Крымский мост. По его словам, попытки победить Россию «на поле боя приведут лишь к одному — бесславному поражению русофобов».

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Позже в посольстве России в Вашингтоне заявили, что заверения США в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.