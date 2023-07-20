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14:38, 20 июля 2023Бывший СССР

В США сообщили о начале использования Украиной кассетных боеприпасов

WP: Украина начала использовать американские кассетные боеприпасы на юго-востоке страны

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать переданные США кассетные боеприпасы на юго-восточном участке фронта, сообщает американская газета The Washington Post (WP).

Издание, ссылаясь на неназванных украинских чиновников, пишет, что снаряды применяются по российским оборонительным линиям. Эти позиции, указывает WP, успешно остановили наступление ВСУ, начавшееся месяц назад.

Один из украинских чиновников заявил, что боеприпасы применяют по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в скором времени. Такими боеприпасами способны вести огонь в том числе и М777.

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    Алевтина Запольская
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