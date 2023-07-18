Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 18 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о готовности к применению кассетных боеприпасов

Генерал ВСУ Сырский: кассетные боеприпасы находятся на Украине и готовятся к применению
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в скором времени. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил республики (ВСУ) генерал Александр Сырский, передает «Би-би-си».

Он уточнил, что американские кассетные боеприпасы будут готовы к применению «в течение нескольких дней». В материале также утверждается, что переданные США гаубицы M777, способные стрелять такими снарядами, уже находятся на позициях в районе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

Ранее пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу заявлял, что поставка Киеву опасных для населения кассетных снарядов станет большой проблемой. При этом он указал, что их опасность для мирных жителей на прифронтовых территориях документально подтверждена.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало удары возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Москвич после ливня выплыл на дорогу на лодке

    Китай импортировал рекордные объемы газа

    Грузовик сбил ехавшего на велосипеде главного аналитика ГИБДД России

    Вооруженный грабитель извинился перед потерпевшим и пообещал вернуть ему телефон

    55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности

    Новичок «Зенита» рассказал об игре в футбол в тюрьме

    Зимбабвийский доллар стал лучшей валютой в мире

    Стало известно об оперативной реакции российских сил на угрозы ВСУ

    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости