В ВСУ заявили о готовности к применению кассетных боеприпасов

Генерал ВСУ Сырский: кассетные боеприпасы находятся на Украине и готовятся к применению

Переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в скором времени. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил республики (ВСУ) генерал Александр Сырский, передает «Би-би-си».

Он уточнил, что американские кассетные боеприпасы будут готовы к применению «в течение нескольких дней». В материале также утверждается, что переданные США гаубицы M777, способные стрелять такими снарядами, уже находятся на позициях в районе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

Ранее пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу заявлял, что поставка Киеву опасных для населения кассетных снарядов станет большой проблемой. При этом он указал, что их опасность для мирных жителей на прифронтовых территориях документально подтверждена.