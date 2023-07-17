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19:43, 17 июля 2023Мир

ООН указала на опасность переданных Киеву кассетных снарядов

УКГВ ООН: поставка Киеву опасных для населения кассетных снарядов станет большой проблемой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Поставка Киеву опасных для населения кассетных снарядов станет большой проблемой, их опасность для мирных жителей документально подтверждена. На это указал пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, применение кассетных боеприпасов является частью проблемы. Тот вред, от которого может пострадать гражданское население [на прифронтовых территориях], документально подтвержден», — подчеркнул дипломат, призвав все стороны украинского конфликта соблюдать международное право в таких вопросах.

Также Абреу напомнил, что использование подобных боеприпасов обязывает стороны к принятию «всех возможных мер предосторожности для предотвращения и сведения к минимуму причинения вреда гражданскому населению».

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом передаст Киеву кассетные боеприпасы. При этом в администрации президента США Джо Байдена отмечали, что откладывали решение о передаче этих снарядов из-за рисков для мирных жителей.

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    Виктория Кондратьева
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