ООН указала на опасность переданных Киеву кассетных снарядов

УКГВ ООН: поставка Киеву опасных для населения кассетных снарядов станет большой проблемой

Поставка Киеву опасных для населения кассетных снарядов станет большой проблемой, их опасность для мирных жителей документально подтверждена. На это указал пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, применение кассетных боеприпасов является частью проблемы. Тот вред, от которого может пострадать гражданское население [на прифронтовых территориях], документально подтвержден», — подчеркнул дипломат, призвав все стороны украинского конфликта соблюдать международное право в таких вопросах.

Также Абреу напомнил, что использование подобных боеприпасов обязывает стороны к принятию «всех возможных мер предосторожности для предотвращения и сведения к минимуму причинения вреда гражданскому населению».

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом передаст Киеву кассетные боеприпасы. При этом в администрации президента США Джо Байдена отмечали, что откладывали решение о передаче этих снарядов из-за рисков для мирных жителей.