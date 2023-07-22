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19:35, 22 июля 2023Россия

В посольстве России высказались об использовании кассетных боеприпасов Украиной

В посольстве РФ назвали ничтожными слова США об использовании боеприпасов Украиной

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Заверения США в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны. С таким заявлением выступило посольство России в Вашингтоне, сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

В заявлении отмечается, что представители США уверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства «избирательно и ответственно», однако в реальности эти слова подтверждения не нашли. «Ничтожность этих слов очевидна всем», — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что применение Киевом оружия кассетного типа против гражданского населения доказывает, что США теряют контроль над своими марионетками.

Ранее в июле в России высказались об ответе на удары кассетными снарядами по Белгородчине. В разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия оставляет за собой право применять против Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетные снаряды, если Киев нанесет ими удары по территории страны.

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    Екатерина Ештокина
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