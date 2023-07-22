В России высказались об ответе на удары кассетными снарядами по Белгородчине

Депутат Швыткин: Россия вправе применять кассетные боеприпасы в ответ на удары ими ВСУ

Россия оставляет за собой право применять против Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетные снаряды, если Киев нанесет ими удары по территории страны. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался об ответе Москвы на атаку по Белгородской области.

«Мы делали все возможное, в том числе по политико-дипломатическим каналам, чтобы не допустить поступления кассетных боеприпасов [на Украину]. Вместе с тем мы понимали, что это иллюзия о том, что они не будут поступать. США, делая вид, что успокоены тем, что Украина подписала некий документ, что не будет применять кассетные боеприпасы по территории России и против гражданского населения, активно передавали кассетные боеприпасы ВСУ», — сказал депутат.

В случае использования кассетных боеприпасов мы оставляем за собой право применять их в отношении ВСУ Юрий Швыткин депутат Госдумы

Ответ России

По словам Юрия Швыткина, у России гораздо больше носителей таких боеприпасов, чем у Украины. Они могут достигать цели как с помощью артиллерии, так и с помощью Воздушно-космических сил (ВКС).

«Ящик Пандоры открыли ВСУ, нанеся удар по мирному населению нашей страны. Без ответа это ни в коем случае не должно остаться. На мой взгляд, ответом должен быть удар кассетными боеприпасами. А боевые действия независимо от того, как действует противник, должны быть активными и напряженными постоянно. Но применение кассетных боеприпасов в отношении нашей страны — это вопиющий факт, здесь должен быть безотлагательный ответ», — добавил парламентарий.

22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Журавлевка тремя кассетными боеприпасами и 21 артиллерийским снарядом. «Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — уточнил глава региона.

Вопрос поставок кассетных боеприпасов Киеву

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отправит Киеву кассетные боеприпасы. В администрации американского лидера пояснили, что затягивали с поставками этих снарядов из-за больших рисков для мирных жителей.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Киев в письменном виде гарантировал использовать кассетные боеприпасы только в «надлежащих местах», а не в населенных пунктах, передает CNN.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают снаряды меньшего размера по обширной территории. Конвенция ООН по этим снарядам запрещает использовать и передавать их. Документ к 2023 году ратифицировали 111 стран, однако Россия, США и Украина этого не сделали.