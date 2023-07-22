В России высказались об ответе на удары кассетными снарядами по Белгородчине
Россия оставляет за собой право применять против Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетные снаряды, если Киев нанесет ими удары по территории страны. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался об ответе Москвы на атаку по Белгородской области.
«Мы делали все возможное, в том числе по политико-дипломатическим каналам, чтобы не допустить поступления кассетных боеприпасов [на Украину]. Вместе с тем мы понимали, что это иллюзия о том, что они не будут поступать. США, делая вид, что успокоены тем, что Украина подписала некий документ, что не будет применять кассетные боеприпасы по территории России и против гражданского населения, активно передавали кассетные боеприпасы ВСУ», — сказал депутат.
В случае использования кассетных боеприпасов мы оставляем за собой право применять их в отношении ВСУ
Ответ России
По словам Юрия Швыткина, у России гораздо больше носителей таких боеприпасов, чем у Украины. Они могут достигать цели как с помощью артиллерии, так и с помощью Воздушно-космических сил (ВКС).
«Ящик Пандоры открыли ВСУ, нанеся удар по мирному населению нашей страны. Без ответа это ни в коем случае не должно остаться. На мой взгляд, ответом должен быть удар кассетными боеприпасами. А боевые действия независимо от того, как действует противник, должны быть активными и напряженными постоянно. Но применение кассетных боеприпасов в отношении нашей страны — это вопиющий факт, здесь должен быть безотлагательный ответ», — добавил парламентарий.
22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Журавлевка тремя кассетными боеприпасами и 21 артиллерийским снарядом. «Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — уточнил глава региона.
Вопрос поставок кассетных боеприпасов Киеву
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отправит Киеву кассетные боеприпасы. В администрации американского лидера пояснили, что затягивали с поставками этих снарядов из-за больших рисков для мирных жителей.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Киев в письменном виде гарантировал использовать кассетные боеприпасы только в «надлежащих местах», а не в населенных пунктах, передает CNN.
Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают снаряды меньшего размера по обширной территории. Конвенция ООН по этим снарядам запрещает использовать и передавать их. Документ к 2023 году ратифицировали 111 стран, однако Россия, США и Украина этого не сделали.