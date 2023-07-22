ВСУ обстреляли белгородское село из РСЗО

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что село Журавлевка ВСУ обстреляли из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородский район из РСЗО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. «Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — уточнил он.

Помимо этого, чиновник сообщил о выпущенных ВСУ ударах по селам Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое. Также в список вошли Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка и хутор Старый.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их ВСУ. По его словам, Россия обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их, даже несмотря на нехватку боеприпасов в определенный момент времени.