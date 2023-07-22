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12:14, 22 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли белгородское село из РСЗО

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что село Журавлевка ВСУ обстреляли из РСЗО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородский район из РСЗО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. «Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — уточнил он.

Помимо этого, чиновник сообщил о выпущенных ВСУ ударах по селам Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое. Также в список вошли Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка и хутор Старый.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их ВСУ. По его словам, Россия обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их, даже несмотря на нехватку боеприпасов в определенный момент времени.

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    Екатерина Ештокина
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