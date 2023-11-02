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22:07, 2 ноября 2023Мир

США 3 ноября объявят о новом пакете помощи Киеву

Reuters: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 425 миллионов долларов

Фото: Globallook Press

Американское руководство планирует в пятницу, 3 ноября, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 425 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что в него войдут средства борьбы с беспилотниками. Источник из числа военных США уточнил, что в указанный пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, в него включат артиллерийские снаряды, ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».

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      Марина Совина
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