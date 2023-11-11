В США заявили об окончании конфликта на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине фактически завершен

Вооруженный конфликт на Украине фактически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил экс-советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. «Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — написал Макгрегор.

Он предупредил о существующей готовности начать действия против израильтян и «это невозможно игнорировать».

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля без средств для Украины.

Американский вице-президент Камала Харрис рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств как для помощи Израилю, так и для Украины.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что законодатели намерены рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине отдельно от обсуждения помощи Израилю. По его словам, вопрос о дальнейшей помощи Киеву требует консенсуса, которого пока достичь не удалось.

