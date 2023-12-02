Бывший глава ЦРУ назвал причины провала контрнаступления ВСУ

Экс-глава ЦРУ Петреус: контрнаступление ВСУ провалилось из-за нехватки оружия

Нехватка оружия и задержка с его отправкой, а также недооценка военных возможностей России и ее оборонного потенциала можно назвать причинами провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», транслируемой на YouTube-канале издания The Washington Post (WP).

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — рассказал аналитик.

Петреус отметил, что США долгое время не соглашались на отправку танков Abrams A1 на Украину, что также повлияло на задержку с отправкой Германии танков Leopard. Кроме того, Вашингтон долгое время не решался на отправку кассетных боеприпасов и западной авиации.

По его мнению, этот комплекс факторов сыграл решающее значение в провале контрнаступления, так как западная военная доктрина предполагает превосходство в воздухе для прорыва обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press пожаловался, что контрнаступление украинской армии не принесло желаемых результатов.