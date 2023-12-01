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13:58, 1 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отсутствие результатов контрнаступления ВСУ

Зеленский: контрнаступление украинской армии не принесло желаемых результатов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP) пожаловался, что контрнаступление украинской армии не принесло желаемых результатов.

«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов», — сказал украинский лидер, назвав это фактом.

Ранее Зеленский заявил, что с приходом зимы начнется новая фаза украинского конфликта. По его словам, зимний период осложнит боевые действия. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют людей. Кроме того, президент республики снова рассказал о своих опасениях из-за падения интереса к украинскому конфликту на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, глава государства сообщил о сигналах со стороны Западных союзников по вопросу переговоров с Москвой. При этом Зеленский отметил отсутствие давления на Украину.

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      Кристина Есикова
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